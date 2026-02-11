Erste Schätzungen: BRP Group A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BRP Group A lädt voraussichtlich am 26.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,288 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,310 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll BRP Group A nach den Prognosen von 7 Analysten 351,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 329,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,66 USD, gegenüber -0,390 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,51 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,39 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

