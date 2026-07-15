Erste Schätzungen: BRP Group A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BRP Group A wird voraussichtlich am 30.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,470 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 29,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 492,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 378,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,01 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,500 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,01 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,50 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at