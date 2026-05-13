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13.05.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: BRP stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
BRP äußert sich voraussichtlich am 28.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,13 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte BRP ein EPS von 2,06 CAD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 17 Analysten einen Zuwachs von 14,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,12 Milliarden CAD gegenüber 1,85 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,04 CAD im Vergleich zu 3,99 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 9,02 Milliarden CAD, gegenüber 8,44 Milliarden CAD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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