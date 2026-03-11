11.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: BRP verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BRP präsentiert in der voraussichtlich am 26.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

Die Prognosen von 18 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,04 CAD je Aktie gegenüber -3,000 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

16 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,10 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,34 Milliarden CAD aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 21 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,03 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -2,890 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,32 Milliarden CAD aus, im Gegensatz zu 7,83 Milliarden CAD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

