Bruker Aktie
WKN: 813534 / ISIN: US1167941087
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bruker gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Bruker lädt voraussichtlich am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
13 Analysten schätzen, dass Bruker für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,419 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,410 USD je Aktie erwirtschaftet.
11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,54 Prozent auf 865,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 860,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,12 USD je Aktie, gegenüber -0,150 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 3,56 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,44 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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