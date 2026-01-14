Erste Schätzungen: Brunswick legt Quartalsergebnis vor

Brunswick stellt voraussichtlich am 29.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

19 Analysten schätzen im Schnitt, dass Brunswick im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,567 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,240 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Brunswick nach den Prognosen von 18 Analysten 1,21 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,15 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,25 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,93 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 5,24 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 5,24 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at