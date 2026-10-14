Brunswick Aktie

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WKN: 850531 / ISIN: US1170431092

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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Brunswick stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Brunswick stellt voraussichtlich am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,36 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Brunswick noch -3,590 USD je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll Brunswick im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,46 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7,06 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,56 USD, gegenüber -2,080 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 5,78 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,36 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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