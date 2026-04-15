Erste Schätzungen: Brunswick veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Brunswick stellt voraussichtlich am 30.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

19 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,459 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,300 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 18 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,32 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 8,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Brunswick einen Umsatz von 1,22 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,26 USD, während im vorherigen Jahr noch -2,080 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,71 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 5,36 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at