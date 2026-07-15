Erste Schätzungen: Brunswick veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Brunswick stellt voraussichtlich am 30.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

17 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,19 USD aus. Im letzten Jahr hatte Brunswick einen Gewinn von 0,890 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten ein Plus von 5,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,52 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,32 USD aus. Im Vorjahr waren -2,080 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 5,75 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at