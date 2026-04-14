WKN: 938289 / ISIN: CNE0000012Q3
Erste Schätzungen: BTG Hotels (Group) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
BTG Hotels (Group) wird voraussichtlich am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,100 CNY aus. Im letzten Jahr hatte BTG Hotels (Group) einen Gewinn von 0,130 CNY je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal soll BTG Hotels (Group) nach der Prognose von 1 Analyst 1,76 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,77 Milliarden CNY umgesetzt worden.
13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,827 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,730 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,79 Milliarden CNY, gegenüber 7,59 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
