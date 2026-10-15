Erste Schätzungen: BTG Hotels (Group) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BTG Hotels (Group) lädt voraussichtlich am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,290 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte BTG Hotels (Group) 0,320 CNY je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 5,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,12 Milliarden CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,00 Milliarden CNY aus.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,782 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,730 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 7,57 Milliarden CNY, gegenüber 7,59 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at