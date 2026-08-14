BTG Hotels Aktie
WKN: 938289 / ISIN: CNE0000012Q3
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14.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: BTG Hotels (Group) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
BTG Hotels (Group) lädt voraussichtlich am 29.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,220 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,230 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 0,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 1,90 Milliarden CNY gegenüber 1,90 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,842 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,730 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,81 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 7,59 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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