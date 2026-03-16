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16.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: BTG Hotels (Group) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

BTG Hotels (Group) öffnet voraussichtlich am 31.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,081 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,85 Milliarden CNY – das würde einem Abschlag von 0,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,86 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,768 CNY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,720 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 7,68 Milliarden CNY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 7,73 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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