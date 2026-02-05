BTS Group A b Aktie

BTS Group A b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 675796 / ISIN: SE0000805426

05.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: BTS Group A B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BTS Group A B stellt voraussichtlich am 20.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,10 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 27,91 Prozent verringert. Damals waren 4,30 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 9,85 Prozent auf 718,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte BTS Group A B noch 796,5 Millionen SEK umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,73 SEK im Vergleich zu 19,93 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,71 Milliarden SEK, gegenüber 2,80 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

BTS Group ABShs -B- 115,80 -2,03% BTS Group ABShs -B-

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow startet fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

