BTS Group A b Aktie
WKN: 675796 / ISIN: SE0000805426
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06.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BTS Group A B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
BTS Group A B lädt voraussichtlich am 21.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,54 SEK aus. Im letzten Jahr hatte BTS Group A B einen Gewinn von 1,33 SEK je Aktie eingefahren.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 6,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 647,1 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 603,0 Millionen SEK aus.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,11 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,89 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 2,72 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 2,70 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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