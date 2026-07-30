Erste Schätzungen: BTS Group A B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BTS Group A B wird voraussichtlich am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,85 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 40,39 Prozent erhöht. Damals waren 2,03 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll BTS Group A B mit einem Umsatz von insgesamt 710,7 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 720,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 1,37 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 11,26 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,89 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,73 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,70 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at