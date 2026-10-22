BTS Group A b Aktie
WKN: 675796 / ISIN: SE0000805426
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BTS Group A B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
BTS Group A B äußert sich voraussichtlich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,16 SEK aus. Im letzten Jahr hatte BTS Group A B einen Gewinn von 0,690 SEK je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll BTS Group A B in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 677,7 Millionen SEK im Vergleich zu 625,7 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,23 SEK aus. Im Vorjahr waren 6,89 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 2,89 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 2,70 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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