BTS Group A b Aktie

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WKN: 675796 / ISIN: SE0000805426

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22.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: BTS Group A B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BTS Group A B äußert sich voraussichtlich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,16 SEK aus. Im letzten Jahr hatte BTS Group A B einen Gewinn von 0,690 SEK je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll BTS Group A B in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 677,7 Millionen SEK im Vergleich zu 625,7 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,23 SEK aus. Im Vorjahr waren 6,89 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 2,89 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 2,70 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

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