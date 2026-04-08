Erste Schätzungen: Bufab Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bufab Registered wird voraussichtlich am 23.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,13 SEK gegenüber 0,960 SEK im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,09 Prozent auf 2,21 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,18 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,35 SEK je Aktie, gegenüber 3,30 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 8,57 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 8,07 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at