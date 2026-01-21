Erste Schätzungen: Bufab Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bufab Registered gibt voraussichtlich am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,800 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bufab Registered noch 0,590 SEK je Aktie eingenommen.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,86 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Bufab Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,96 Milliarden SEK aus.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,43 SEK im Vergleich zu 2,91 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 8,10 Milliarden SEK, gegenüber 8,04 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at