Erste Schätzungen: Bufab Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bufab Registered wird voraussichtlich am 14.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,11 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 38,75 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,800 SEK je Aktie erzielt worden waren.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,20 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 7,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,04 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,41 SEK, während im vorherigen Jahr noch 3,30 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,57 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 8,07 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at