Erste Schätzungen: Builders Firstsource informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Builders Firstsource wird sich voraussichtlich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,27 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Builders Firstsource ein EPS von 1,66 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 23 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,92 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,23 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,25 USD, gegenüber 3,89 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 14,82 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,19 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at