Builders Firstsource Aktie
WKN: A0ER15 / ISIN: US12008R1077
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Builders Firstsource präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Builders Firstsource stellt voraussichtlich am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 23 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,06 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Builders Firstsource noch 1,10 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 24 Analysten eine Verringerung von 4,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,76 Milliarden USD gegenüber 3,94 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 23 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,09 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,89 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 25 Analysten durchschnittlich auf 14,30 Milliarden USD, gegenüber 15,19 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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