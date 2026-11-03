Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
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03.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bullish legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bullish präsentiert voraussichtlich am 18.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,075 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bullish 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Plus von 4,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 79,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 76,0 Millionen USD umgesetzt.
Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,451 USD, gegenüber -5,990 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 357,4 Millionen USD im Vergleich zu 286,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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