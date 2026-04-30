Erste Schätzungen: Bullish verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bullish wird voraussichtlich am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,150 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bullish -1,520 USD je Aktie verloren.

10 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 94,0 Millionen USD gegenüber 80,24 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 99,88 Prozent.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,623 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -5,990 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 387,5 Millionen USD aus im Gegensatz zu 244,81 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at