Erste Schätzungen: Bumble gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bumble wird voraussichtlich am 11.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,235 USD gegenüber 0,080 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 221,4 Millionen USD – ein Minus von 15,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bumble 261,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,915 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -4,610 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 962,9 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 1,07 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

