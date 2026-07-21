Erste Schätzungen: Bumble gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bumble öffnet voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,250 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bumble noch -2,450 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Minus von 15,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 210,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 248,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,05 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -5,950 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 843,9 Millionen USD, gegenüber 965,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at