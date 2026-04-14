Erste Schätzungen: Bunge Global gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bunge Global öffnet voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,855 USD. Dies würde einer Verringerung von 42,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bunge Global 1,48 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 23,26 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 99,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,64 Milliarden USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,21 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,91 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 93,34 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 70,33 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at