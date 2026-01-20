Erste Schätzungen: Bunge Global mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bunge Global stellt voraussichtlich am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,88 USD. Das entspräche einer Verringerung von 56,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,36 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 67,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 22,68 Milliarden USD gegenüber 13,55 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,43 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 7,99 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 68,23 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 53,11 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at