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WKN DE: A3EYCJ / ISIN: CH1300646267

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bunge Global verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bunge Global öffnet voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,95 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,61 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 78,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 22,82 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 12,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,39 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 4,91 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 91,10 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 70,33 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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