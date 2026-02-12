Burford Capital Aktie

Burford Capital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QE5M / ISIN: GG00BMGYLN96

12.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Burford Capital stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Burford Capital stellt voraussichtlich am 26.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,364 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,050 GBP erwirtschaftet worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 185,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 84,7 Millionen GBP erzielt wurde.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,994 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,520 GBP einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 581,2 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 437,9 Millionen GBP erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

