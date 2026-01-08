Erste Schätzungen: Business First Bancshares gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Business First Bancshares gibt voraussichtlich am 22.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,708 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 38,82 Prozent erhöht. Damals waren 0,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Business First Bancshares mit einem Umsatz von insgesamt 81,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 36,31 Prozent verringert.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,74 USD je Aktie, gegenüber 2,26 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 318,2 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 457,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at