Erste Schätzungen: Business First Bancshares stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Business First Bancshares öffnet voraussichtlich am 25.01.2023 die Bücher zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,603 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 5,79 Prozent erhöht. Damals waren 0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 36,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 45,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 61,7 Millionen USD aus.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,45 USD, gegenüber 2,61 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 225,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 189,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at