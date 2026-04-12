Business First Bancshares Aktie
WKN DE: A2JPJ4 / ISIN: US12326C1053
|
12.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Business First Bancshares stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Business First Bancshares wird voraussichtlich am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,687 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,650 USD erwirtschaftet worden.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 27,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 125,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Business First Bancshares für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 91,0 Millionen USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,01 USD aus. Im Vorjahr waren 2,79 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 376,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 512,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Business First Bancshares Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Business First Bancshares stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.01.26
|Ausblick: Business First Bancshares stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.01.26
|Erste Schätzungen: Business First Bancshares gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Business First Bancshares Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Business First Bancshares Inc Registered Shs
|28,56
|-0,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.