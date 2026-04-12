Erste Schätzungen: Business First Bancshares stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Business First Bancshares wird voraussichtlich am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,687 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,650 USD erwirtschaftet worden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 27,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 125,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Business First Bancshares für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 91,0 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,01 USD aus. Im Vorjahr waren 2,79 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 376,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 512,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at