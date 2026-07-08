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WKN DE: A2JPJ4 / ISIN: US12326C1053

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08.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Business First Bancshares zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Business First Bancshares öffnet voraussichtlich am 23.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,700 USD aus. Im letzten Jahr hatte Business First Bancshares ebenfalls einen Gewinn von 0,700 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Business First Bancshares 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 91,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 27,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Business First Bancshares 126,2 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,01 USD im Vergleich zu 2,79 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 370,7 Millionen USD, gegenüber 512,5 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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