Butterfly Network Aktie

WKN DE: A2QK02 / ISIN: US1241551027

11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Butterfly Network präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Butterfly Network stellt voraussichtlich am 26.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,045 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 25,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 15,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,169 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,340 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 91,8 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 82,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

