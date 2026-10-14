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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Butterfly Network zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Butterfly Network wird sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Butterfly Network für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,035 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Butterfly Network 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 28,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 31,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Butterfly Network 21,5 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,107 USD, gegenüber -0,310 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 121,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 97,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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