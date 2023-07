Erste Schätzungen: BuySell Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BuySell Technologies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 14.08.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2023 abgelaufen ist.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 48,70 JPY aus. Im letzten Jahr hatte BuySell Technologies einen Gewinn von 32,96 JPY je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 11,04 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 36,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,10 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 199,94 JPY, gegenüber 160,91 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 45,38 Milliarden JPY im Vergleich zu 33,72 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at