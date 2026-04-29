Erste Schätzungen: BuySell Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BuySell Technologies lädt voraussichtlich am 14.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 32,76 JPY aus. Im letzten Jahr hatte BuySell Technologies einen Gewinn von 21,39 JPY je Aktie eingefahren.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 30,41 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 29,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 23,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 126,82 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 87,69 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 131,87 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 100,61 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at