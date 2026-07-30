BuySell Technologies Aktie

BuySell Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PZH0 / ISIN: JP3778270003

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30.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: BuySell Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BuySell Technologies präsentiert voraussichtlich am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 40,38 JPY. Im Vorjahresquartal waren 26,29 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 36,16 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 46,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte BuySell Technologies einen Umsatz von 24,61 Milliarden JPY eingefahren.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 160,43 JPY, gegenüber 87,69 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 140,18 Milliarden JPY im Vergleich zu 100,61 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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