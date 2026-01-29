BuySell Technologies Aktie

BuySell Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PZH0 / ISIN: JP3778270003

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: BuySell Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BuySell Technologies stellt voraussichtlich am 13.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 26,58 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte BuySell Technologies 22,26 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll BuySell Technologies nach den Prognosen von 2 Analysten 27,03 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 71,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,78 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 174,24 JPY, gegenüber 83,97 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 100,17 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 59,97 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu BuySell Technologies Co.Ltd. Registered Shs

Analysen zu BuySell Technologies Co.Ltd. Registered Shs

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

BuySell Technologies Co.Ltd. Registered Shs 4 935,00 1,13% BuySell Technologies Co.Ltd. Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

