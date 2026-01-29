Erste Schätzungen: BuySell Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BuySell Technologies stellt voraussichtlich am 13.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 26,58 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte BuySell Technologies 22,26 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll BuySell Technologies nach den Prognosen von 2 Analysten 27,03 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 71,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,78 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 174,24 JPY, gegenüber 83,97 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 100,17 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 59,97 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at