Erste Schätzungen: BuzzFeed stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BuzzFeed präsentiert in der voraussichtlich am 12.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,030 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 96,39 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,830 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 72,31 Prozent auf 58,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,770 USD, gegenüber -0,270 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 187,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 189,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at