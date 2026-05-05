BW Energy Aktie
WKN DE: A2PZ63 / ISIN: BMG0702P1086
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05.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BW Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
BW Energy wird sich voraussichtlich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,172 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,56 NOK je Aktie erzielt worden.
Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 225,0 Millionen USD betragen, verglichen mit 3,13 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,518 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 5,40 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 802,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,23 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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