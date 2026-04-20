Erste Schätzungen: BW Energy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BW Energy äußert sich voraussichtlich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,172 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte BW Energy 3,56 NOK je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 225,0 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 3,13 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,518 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 5,40 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 802,5 Millionen USD, gegenüber 8,23 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at