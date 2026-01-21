Erste Schätzungen: BW Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BW Energy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,046 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte BW Energy noch 2,43 NOK je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 184,3 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 2,58 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,519 USD, gegenüber 6,88 NOK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 851,9 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 8,43 Milliarden NOK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at