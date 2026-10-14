Erste Schätzungen: BW Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

BW Energy lädt voraussichtlich am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,710 NOK je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 184,8 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 2,02 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,452 USD, gegenüber 5,40 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 814,8 Millionen USD im Vergleich zu 8,23 Milliarden NOK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at