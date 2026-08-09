BW Offshore Aktie
WKN DE: A2DHKS / ISIN: BMG1738J1247
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09.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BW Offshore gewährt Anlegern Blick in die Bücher
BW Offshore lädt voraussichtlich am 24.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,115 USD gegenüber 1,44 NOK im Vorjahresquartal.
Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 149,5 Millionen USD, was einem Umsatz von 1,32 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,630 USD, gegenüber 7,68 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 686,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 5,29 Milliarden NOK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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