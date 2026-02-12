Erste Schätzungen: BW Offshore stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BW Offshore wird voraussichtlich am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,158 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,54 NOK erwirtschaftet worden.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 104,2 Millionen USD betragen, verglichen mit 1,49 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,699 USD, gegenüber 7,21 NOK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 483,4 Millionen USD im Vergleich zu 6,52 Milliarden NOK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at