BW Offshore Aktie
WKN DE: A2DHKS / ISIN: BMG1738J1247
|
12.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BW Offshore stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
BW Offshore wird voraussichtlich am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,158 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,54 NOK erwirtschaftet worden.
Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 104,2 Millionen USD betragen, verglichen mit 1,49 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,699 USD, gegenüber 7,21 NOK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 483,4 Millionen USD im Vergleich zu 6,52 Milliarden NOK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BW Offshore Ltd Registered Shs
|
12.02.26
|Erste Schätzungen: BW Offshore stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.08.25
|Ausblick: BW Offshore zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.08.25
|Erste Schätzungen: BW Offshore zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)