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19.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: BWX Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BWX Technologies wird voraussichtlich am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,18 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 32,58 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,890 USD je Aktie erzielt worden waren.

BWX Technologies soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 970,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 15 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 866,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,74 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,58 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,81 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,20 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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