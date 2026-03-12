Erste Schätzungen: BYD Company legt Quartalsergebnis vor

BYD Company öffnet voraussichtlich am 27.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,195 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,240 USD erwirtschaftet worden.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 35,53 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 38,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 40 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,562 USD je Aktie, gegenüber 0,640 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 38 Analysten durchschnittlich auf 119,84 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 106,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at