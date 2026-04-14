Erste Schätzungen: BYD Company stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BYD Company wird voraussichtlich am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,073 USD. Dies würde einer Verringerung von 47,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem BYD Company 0,140 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 21,09 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 9,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,41 Milliarden USD in den Büchern standen.

34 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,671 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,500 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 33 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 135,94 Milliarden USD, gegenüber 110,46 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at